Программа параллельного импорта будет продлена на весь 2023 год – Мантуров

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Механизм параллельного импорта в РФ будет продлен на 2023 год, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он отметил, что такое решение уже подготовлено.

"Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке", – передает ТАСС слова Мантурова.

В начале мая Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию до конца 2022 года. В частности, в него включили автомобили марок Volkswagen, Skoda, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других, оборудование, бытовую технику и игровые приставки. Впоследствии этот перечень был расширен.

В конце августа представители бизнеса призвали продлить программу параллельного импорта на 2023 год. В частности, о намерении обратиться в Минпромторг с таким предложением заявил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По его словам, если не продлить действие параллельного импорта, то розница столкнется с нехваткой некоторых товаров.