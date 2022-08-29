В России призвали продлить параллельный импорт на 2023 год

Фото: Агентство "Москва”/“Мобильный репортер”

Представители бизнеса призвали продлить параллельный импорт на 2023 год. Об этом сообщает газета "Известия".

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов рассказал, что его организация планирует обратиться с предложением в Минпромторг. По его словам, если не продлить действие параллельного импорта, то розница столкнется с нехваткой некоторых товаров.

"Достаточно заглянуть на любой сайт интернет-магазина или онлайн-площадки, чтобы убедиться: параллельный импорт работает, он важен и нужен. Благодаря ему сохранился и расширяется ассортимент товаров", – подчеркнул он.

Этот механизм помогает обойти действие санкций – гражданам доступны любые товары, несмотря на ограничительные меры недружественных стран, добавил Соколов. Он отметил, что россияне сейчас могут получать оригинальную продукцию, привезенную по параллельному импорту. Однако, по его мнению, если такую возможность убрать, на рынке резко увеличится доля контрафакта.

В Минпромторге сообщили, что готовы рассмотреть это предложение. В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба всегда поддерживала установление в России международного принципа исчерпания прав (возможен импорт любых товаров без разрешения правообладателей), который действовал в стране до 2002 года.

Такой позиции придерживается и Ассоциация компаний розничной торговли. Там заявили о необходимости добавить в перечень легализованных для параллельного импорта брендов товары, производство которых невозможно наладить в РФ.

Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ уточнил, что в настоящее время применение механизма параллельно импорта позволяет не допустить дефицита товаров массового спроса:

телефонов;

компьютерной и бытовой техники;

автомобилей:

комплектующих и расходных материалов;

одежды;

обуви;

парфюмерии и косметики;

товаров для детей и дома.

Руководитель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов считает, что сохранять монопольное право зарубежных компаний на ввоз товаров вредно. Он призвал продлить действие параллельного импорта, а также расширить список разрешенных для него товаров.

В начале мая Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В частности, в него включили автомобили марок Volkswagen, Skoda, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других, оборудование, бытовую технику и игровые приставки.

В июле председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев предложил расширить перечень для параллельного импорта товарами, которым сложно найти альтернативу на российском рынке. За счет этой меры, считает эксперт, удастся нарастить производственные мощности российских предприятий.