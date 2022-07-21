Список параллельного импорта предлагают расширить товарами, которым нет локальных замен

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Перечень товаров, подпадающих под действие параллельного импорта, стоит расширить позициями, которым сложно найти альтернативу на российском рынке, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Он подчеркнул, что этот список выглядит актуальным, и он обновляется, отражая заботу о потребности потребителей в привычных брендах. При этом в АКОРТ считают, что было бы уместно временно разрешить параллельный импорт для тех продовольственных товаров, которые сложно заменить локальными продуктами.

Караваев подчеркнул, что это даст возможность российским предприятиям в разумные сроки нарастить производственные мощности или сформировать альтернативные поставки из других стран, чтобы полностью заместить объемы уходящих брендов.

"Со своей стороны, компании – члены АКОРТ гарантируют сохранение прозрачности цепочек поставок и предоставления всех необходимых документов, чтобы избежать рисков появления контрафактной продукции", – пообещал Караваев.

В начале мая Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В него попали в том числе устройства компании Apple и Samsung, а также игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo. В документе можно найти упоминания автомобильных марок Volkswagen, Skoda, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других.

В июле министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что список товаров для параллельного импорта расширен наименованиями продукции Lego, BMW и Siemens.

Глава Минпромторга РФ уточнил, что порядка 25 тысяч зарубежных компаний зарегистрированы в РФ, из них лишь около 150 приняли решение об уходе с российского рынка. В период с 7 по 31 мая более 130 тысяч товаров из списка параллельного импорта было завезено в Россию, а их статистическая стоимость превысила 1,8 миллиарда долларов.