Производители в РФ предложили исключить косметику из параллельного импорта – СМИ

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Ассоциация крупных международных производителей различных товаров "Русбренд" предлагает исключить косметику и бытовую химию из списка товаров для параллельного импорта. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо ассоциации, направленное в Минпромторг РФ.

Отмечается, что речь идет о конкретных брендах, которые продолжают производство этих товаров в России или ввозят их по прямому импорту.

В частности, в перечне косметических или туалетных средств приводятся Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, Nivea, Rexona, Axe, "Чистая линия", "Сто рецептов красоты" и другие. Среди моющих средств и мыла параллельный импорт стоит ограничить для Domestos, Vanish, Cillit, Tiret и Dosia.

В свою очередь, в категории кофеварок и приспособлений для кофе указаны Nescafe и Nespresso.

В Минпромторге в свою очередь отметили, что рассмотрят данную инициативу.

Ранее сообщалось, что Минпромторг изучит возможность производства запчастей для иностранных самолетов в РФ, чтобы своевременно ремонтировать сохраненные в РФ Boeing и Airbus.

Уточняется, что ведомство попросило авиаперевозчиков и сервисные компании предоставить данные по номенклатуре и количеству требуемых запчастей. В свою очередь, Росавиация направила в компании такую просьбу.

В начале мая Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В него попали в том числе устройства компании Apple и Samsung, а также игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo. В документе можно найти упоминания автомобильных марок Volkswagen, Skoda, BMW, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других.

