Минпромторг изучит возможность производства запчастей иностранных самолетов в РФ – СМИ

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Минпромторг намерен оценить возможности производства деталей для иностранных самолетов в России, чтобы своевременно ремонтировать сохраненные в РФ Boeing и Airbus. Об этом сообщает газета "Известия".

Уточняется, что ведомство попросило авиаперевозчиков и сервисные компании предоставить данные по номенклатуре и количеству требуемых запчастей. В свою очередь, Росавиация направила в компании такую просьбу.

Как следует из письма замглавы Минпромторга Олега Бочарова заместителю министра транспорта Игорю Чалику, собрать данные по требуемым запчастям необходимы для оценки возможности и целесообразности производства таких деталей и расходников в России. Оценку проведет Минпромторг совместно с Агентством по технологическому развитию.

Ранее министерство торговли Соединенных Штатов ввело экспортные ограничения против авиаперевозчиков России "Аэрофлота", Azur Air и Utair. Согласно документу американского ведомства, три данных постановления о временном отказе не разрешают этим организациям принимать участие в сделках, подпадающих под действие правил экспортного регулирования, в том числе экспорт и реэкспорт из США.

Также Еврокомиссия (ЕК) включила 21 российскую авиакомпанию в черный список по воздушной безопасности, говорится в распространенном сообщении комиссии. Среди них – "Аэрофлот", "Россия", "Победа", Utair и другие авиакомпании. Им запрещаются полеты в аэропорты государств Евросоюза и над его территорией.

Ситуация в сфере международных авиаперевозок осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против РФ санкции, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Зарубежные лизингодатели между тем запросили возврат более 500 воздушных судов авиаперевозчиков РФ. В отрасли заявили, что выкупить самолеты не получится, поскольку это обойдется в 20 миллиардов долларов.

