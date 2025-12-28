Россиянка Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Фото: ТАСС/Виталий Смольников

Россиянка Александра Горячкина победила в чемпионате мира по быстрым шахматам. Турнир состоялся в Дохе, сообщает ТАСС.

На тай-брейке Горячкина одержала победу над представительницей Китая Чжу Цзиньэр со счетом 1,5:0,5. После 11 туров основного турнира они смогли набрать по 8,5 очка.

Партии основного этапа прошли с временным контролем в 15 минут на партию с добавлением 10 секунд после каждого хода. На тай-брейке Горячкина и Цзиньэр играли по 3 минуты с добавлением 2 секунд.

Ранее десятилетний шахматист из России Роман Шогджиев официально получил звание международного мастера. В Федерации шахмат РФ пояснили, что такой титул является промежуточным этапом на пути к званию гроссмейстера. Достижение было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса и в Книге рекордов России.

Кроме того, 12-летний школьник из Москвы Матфей Юрасов одержал победу на первенстве мира по шахматам в Сербии в возрастной категории до 13 лет. Всего в турнире участвовали 462 юных шахматиста из 43 стран, а в российскую сборную входили 48 человек, из которых 24 были москвичами.

