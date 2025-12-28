Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 декабря, 20:22

Спорт

Россиянка Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Фото: ТАСС/Виталий Смольников

Россиянка Александра Горячкина победила в чемпионате мира по быстрым шахматам. Турнир состоялся в Дохе, сообщает ТАСС.

На тай-брейке Горячкина одержала победу над представительницей Китая Чжу Цзиньэр со счетом 1,5:0,5. После 11 туров основного турнира они смогли набрать по 8,5 очка.

Партии основного этапа прошли с временным контролем в 15 минут на партию с добавлением 10 секунд после каждого хода. На тай-брейке Горячкина и Цзиньэр играли по 3 минуты с добавлением 2 секунд.

Ранее десятилетний шахматист из России Роман Шогджиев официально получил звание международного мастера. В Федерации шахмат РФ пояснили, что такой титул является промежуточным этапом на пути к званию гроссмейстера. Достижение было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса и в Книге рекордов России.

Кроме того, 12-летний школьник из Москвы Матфей Юрасов одержал победу на первенстве мира по шахматам в Сербии в возрастной категории до 13 лет. Всего в турнире участвовали 462 юных шахматиста из 43 стран, а в российскую сборную входили 48 человек, из которых 24 были москвичами.

В Кремле оценили решение FIDE о допуске шахматистов РФ к соревнованиям с символикой

Читайте также


спорт

Главное

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика