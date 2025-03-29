Московский школьник завоевал золотую медаль на первенстве мира по шахматам

Фото: ruchess.ru

Школьник из Москвы Матфей Юрасов сумел одержать победу на первенстве мира по шахматам в Сербии. В турнире участвовали 462 юных шахматиста из 43 стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент образования и науки столицы.

Двенадцатилетний мальчик стал чемпионом мира в возрастной категории до 13 лет. Он также неоднократно побеждал и занимал призовые места на первенствах России и Москвы по различным дисциплинам.

В российскую сборную на этом турнире входили 48 человек, среди которых было 24 москвича. Участие в соревнованиях могли принять дети шести возрастных категорий: до семи, девяти, 11, 13, 15 и 17 лет.

"Участники сыграли девять туров по швейцарской системе с классическим контролем времени: 90 минут на партию с добавлением 30 секунд на каждый ход", – рассказали в ведомстве.

В феврале на первенстве России по шахматам столичные школьники выиграли 12 золотых, семь серебряных и шесть бронзовых медалей. Одни из лучших результатов показали ученики детско-юношеской спортивной школы имени М. М. Ботвинника Московского дворца пионеров. Они стали чемпионами в разных возрастных категориях.

