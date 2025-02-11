11 февраля, 10:41Мэр Москвы
Собянин: москвичи взяли 12 золотых медалей в первенстве России по шахматам
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Столичные школьники выиграли 12 золотых, семь серебряных и шеесть бронзовых медалей на первенстве России по шахматам. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По его словам, одни из лучших результатов показали ученики детско-юношеской спортивной школы имени М. М. Ботвинника Московского дворца пионеров. Они стали чемпионами в разных возрастных категориях. Например, 14-летний Николай Васильков восемь раз подряд выиграл в классических шахматах. Мальчик обошел 57 соперников и за тур до финиша стал недосягаемым для своих оппонентов.
Кроме того, в разряде классических шахмат 12-летний Вадим Стариков завоевал золото за тур до финиша. Диана Преображенская также отличилась в быстрых шахматах и в блице среди школьников до 15 лет.
Между тем 11-летняя воспитанница школы Анатолия Карпова Алиса Генриэтта Юнкер стала лучшей в классических шахматах и в блице. Выделились на этом турнире представители школ "Интеллект", "Юность Москвы", центра творчества "Бибирево" и учеников гроссмейстера Андрея Селиванова.
Мэр поздравил всех школьников с наградами и пожелал новых успехов.
"Молодцы, гордимся!" – подытожил Собянин.
В 2024 году столичные школьники завоевали более 50 медалей на спортивных соревнованиях, а также поставили два рекорда на открытии сезона школьного спорта и приняли участие в международных соревнованиях.
В прошлом году ученики столичных школ продемонстрировали выдающиеся результаты в различных спортивных дисциплинах, таких как шахматы, регби и большой теннис.
Собянин рассказал о разработках учеников инженерных и IT-классов