Собянин: москвичи взяли 12 золотых медалей в первенстве России по шахматам

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные школьники выиграли 12 золотых, семь серебряных и шеесть бронзовых медалей на первенстве России по шахматам. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, одни из лучших результатов показали ученики детско-юношеской спортивной школы имени М. М. Ботвинника Московского дворца пионеров. Они стали чемпионами в разных возрастных категориях. Например, 14-летний Николай Васильков восемь раз подряд выиграл в классических шахматах. Мальчик обошел 57 соперников и за тур до финиша стал недосягаемым для своих оппонентов.



Кроме того, в разряде классических шахмат 12-летний Вадим Стариков завоевал золото за тур до финиша. Диана Преображенская также отличилась в быстрых шахматах и в блице среди школьников до 15 лет.

Между тем 11-летняя воспитанница школы Анатолия Карпова Алиса Генриэтта Юнкер стала лучшей в классических шахматах и в блице. Выделились на этом турнире представители школ "Интеллект", "Юность Москвы", центра творчества "Бибирево" и учеников гроссмейстера Андрея Селиванова.

Мэр поздравил всех школьников с наградами и пожелал новых успехов.

"Молодцы, гордимся!" – подытожил Собянин.

В 2024 году столичные школьники завоевали более 50 медалей на спортивных соревнованиях, а также поставили два рекорда на открытии сезона школьного спорта и приняли участие в международных соревнованиях.

В прошлом году ученики столичных школ продемонстрировали выдающиеся результаты в различных спортивных дисциплинах, таких как шахматы, регби и большой теннис.

