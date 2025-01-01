Юные столичные спортсмены завоевали более 50 медалей в 2024-м

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Столичные школьники завоевали более 50 медалей на спортивных соревнованиях в 2024 году, а также поставили два рекорда на открытии сезона школьного спорта и приняли участие в международных соревнованиях. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В Москве работает более 28 тысяч секций по 67 видам спорта – от шахмат до биатлона. Занятия посещают свыше 340 тысяч детей. Они ставят как индивидуальные, так и коллективные рекорды", – отметили в пресс-службе департамента образования и науки.

Кроме того, в "Лужниках" осенью прошел первый и самый масштабный парад школьных и студенческих спортивных клубов в России. В мероприятии приняли участие около 5 тысяч человек.

В прошлом году ученики столичных школ продемонстрировали выдающиеся результаты в различных спортивных дисциплинах, таких как шахматы, регби и большой теннис. В частности, победу в общероссийских соревнованиях "Регбийная школьная лига" одержала команда клуба "Гринстар" школы № 1150 имени дважды Героя Советского Союза К. К. Рокоссовского.

Команды "Приоритет-МИПК" – мужская и женская – стали победителями Всероссийского фестиваля студенческого спорта "АССК. Фест" на турнире по баскетболу в формате три на три. Также "Приоритет-МИПК" был признан лучшим студенческим спортивным клубом России, добавил портал.

В рамках Президентских спортивных игр команда клуба "Эволюция" школы № 2127 заняла второе место в возрастной группе среди девятиклассников. А ученики Курчатовской школы стали обладателями серебряных медалей на всероссийских соревнованиях по шахматам "Белая ладья".

Также юный москвич Роман Шогджиев, ученик детско-юношеской спортивной школы имени М. М. Ботвинника при Московском дворце пионеров, стал победителем чемпионата мира по шахматам среди мальчиков до 10 лет, который проходил в Монтесильвано, Италия.

Воспитанницы секции художественной гимнастики, расположенной в школе № 58 и работающей под эгидой спортивного клуба "Академия чемпионов", завоевали награды на Кубке мира по художественной гимнастике 2024 года. Они стали обладательницами золотых и серебряных медалей.

Учащийся школы № 1950 Никита Бердин стал победителем в соревнованиях по большому теннису World Tec Cup 2024. Михаил Бельков, обучающийся в той же школе, занял второе место на региональном чемпионате по джиу-джитсу AJP Tour.

Помимо этого, Дарья Носова, ученица кадетского класса школы № 709 имени дважды Героя Социалистического Труда В. И. Долгих, победила на европейском первенстве по метанию ножа, завоевав три медали – золотую и две бронзовые. Сергей Линьков, ученик школы № 1228 "Лефортово", стал чемпионом мира и Азии по кекусинкай-карате среди юношей 14–15 лет.

Школьники в России уделяют около 8–10 часов в день учебе, отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, программа обучения в школах постоянно усложняется, а домашних заданий становится все больше. В связи с этим расписание у подростков загружается до восьми уроков в день, а в некоторых случаях – посещением факультативов, подготовкой к экзаменам и учебой по субботам.

Он дал поручение комитету по просвещению обсудить с учителями, профильными министерствами и родительскими сообществами высокую учебную нагрузку школьников, а также целесообразность ОГЭ.