Эксперт Милкус подверг сомнению то, что школьники слишком загружены учебой

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Эксперт в области образования Александр Милкус усомнился в чрезмерной загруженности школьников, передает радиостанция "Комсомольская правда".

"В среднем 30% школьников восемь часов проводят за гаджетами, около 30% проводят от четырех до шести часов, и остальные – от трех и чуть-чуть поменьше. Теперь берем просто математическую формулу. Восемь часов – на сон, восемь часов – в школе. Вопрос – когда они делают домашние задания, если они сидят в гаджетах?" – задался вопросом эксперт.

Он подчеркнул, что довольно сложно оценить загруженность всех российских школьников, поскольку родители "видят только краешек айсберга и учителя по-разному задают". Также он заметил, что вопреки утверждениям шестидневки в России почти нет.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что сокращение числа школьных уроков положительно скажется на физическом и эмоциональном состоянии детей без вреда образовательному процессу.

По ее словам, образовательная программа "зачастую ориентирована исключительно на академические достижения", а это приводит к хронической усталости детей и проблемам со здоровьем.

