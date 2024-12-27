В Госдуме обсудят вопрос чрезмерной нагрузки на школьников в 2025 году

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В Госдуме планируют включить вопрос чрезмерной нагрузки на школьников в число приоритетов на 2025 год. Об этом рассказал председатель ГД Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, со стороны кабмина есть понимание необходимости пересмотра учебной нагрузки в школах.

"Среди основных причин: сложные домашние задания и их объем; перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов; внеурочная деятельность; шестидневная учебная неделя; обучение во вторую смену", – сказал председатель ГД.

Российские школьники уделяют около 8–10 часов в день учебе, отмечал Володин. По его словам, программа обучения в школах постоянно усложняется, а домашних заданий становится все больше. В связи с этим расписание у подростков загружается до восьми уроков в день, а в некоторых случаях – посещением факультативов, подготовкой к экзаменам и учебой по субботам.

Проблема излишней нагрузки учеников "стала для всех очевидной", касается она не только старших классов, но и младших, подчеркивал Володин.