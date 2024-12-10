10 декабря, 18:09Общество
Путин удивился, что в российских школах нет оценок за поведение
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин признался в рамках заседания СПЧ, что не знал об отсутствии в школах оценок за поведение и его этот факт удивил.
"Если ее (оценку за поведение. – Прим. ред.) нельзя ставить, значит, были какие-то причины у тех, кто принял такое решение", – отметил президент.
Глава государства согласился, что это необходимо обсудить. Однако он добавил, что сейчас не будет формулировать окончательное решение. Если ставить оценки за поведение, они должны иметь влияние и быть равноценны другим, резюмировал Путин.
Ранее в СПЧ предложили ввести интегральную оценку знаний выпускников школ. Председатель Валерий Фадеев предложил учитывать средний балл, как это было в Советском Союзе. Он объяснил, что это можно будет считать четвертой оценкой: три результата ЕГЭ и средний балл.
Новые предметы появились в российских школах