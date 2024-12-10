Путин удивился, что в российских школах нет оценок за поведение

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Владимир Путин признался в рамках заседания СПЧ, что не знал об отсутствии в школах оценок за поведение и его этот факт удивил.

"Если ее (оценку за поведение. – Прим. ред.) нельзя ставить, значит, были какие-то причины у тех, кто принял такое решение", – отметил президент.

Глава государства согласился, что это необходимо обсудить. Однако он добавил, что сейчас не будет формулировать окончательное решение. Если ставить оценки за поведение, они должны иметь влияние и быть равноценны другим, резюмировал Путин.

Ранее в СПЧ предложили ввести интегральную оценку знаний выпускников школ. Председатель Валерий Фадеев предложил учитывать средний балл, как это было в Советском Союзе. Он объяснил, что это можно будет считать четвертой оценкой: три результата ЕГЭ и средний балл.

