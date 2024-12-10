Путин заявил о необходимости снизить бюрократическую нагрузку на педагогов

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В России необходимо снизить бюрократическую нагрузку на педагогов и врачей. Об этом заявил Владимир Путин в рамках заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Мы постоянно в последнее время об этом говорим, о перегруженности различными отчетными документами и врачей, и педагогов. <...> Надеюсь, что-то к лучшему меняется. Наверное, пока не так много. Рассчитываю, что вы, будучи людьми настойчивыми, сможете помочь добиться здесь видимых результатов", – сказал президент.

По мнению российского лидера, учителя должны тратить основную часть своего рабочего времени именно на обучение и воспитание своих подопечных, а не на работу с документами.

Между тем с 1 января в стране планируется проиндексировать на 13,2% зарплаты врачам, соцработникам, педагогам, работникам культуры и отдельным категориям госслужащих. Помимо этого, зарплаты будут увеличены на указанный процент сотрудникам Роспотребнадзора, МЧС, Росстандарта и работникам лесных хозяйств. В этот список не войдут депутаты, сенаторы и судьи.