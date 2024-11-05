Путин поддержал создание стипендии имени Вербицкой для преподавателей русского за рубежом

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Владимир Путин поддержал идею создать стипендию имени профессора Людмилы Вербицкой для преподавателей русского языка и литературы, работающих за рубежом. Об этом он заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

"Знаю, что есть идея учредить специальную стипендию для молодых, одаренных русистов, граждан других государств, которые преподают русский язык и литературу, продвигают нашу культуру за рубежом. Зачастую весьма в сложных условиях они работают", – сказал президент.

Он назвал профессора Вербицкую замечательным педагогом, ученым и настоящим подвижником. Кроме того, по его словам, она была в числе инициаторов создания совета по русскому языку.

Также Путин поручил членам совета и МИД более системно и качественно выстроить работу российских культурно-просветительских центров за рубежом. Сделать это нужно с учетом долгосрочных интересов России в своих планах по расширению международного сотрудничества со странами мирового большинства.

Президент отметил, что необходимо помочь обрести своего читателя талантливым авторам, которые в своем творчестве обращаются к современным событиям и их героям.

Ранее Путин поддержал идею ряда экспертов создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик России. По мнению президента, содержание учебников должно быть сбалансировано и взаимосвязано.