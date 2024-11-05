Путин поддержал идею создания единых государственных учебников по русскому языку

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Владимир Путин поддержал идею ряда экспертов создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик России. По мнению президента, содержание учебников должно быть сбалансировано и взаимосвязано.

"При всем уникальном этнокультурном, религиозном разнообразии нашей страны именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность. Из этого, полагаю, следует исходить, формируя программу общего образования по таким учебным предметам, как русский язык и язык народа, государственный язык республики РФ", – сказал Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и языков народов России.

Президент отметил, что при этом следует учитывать особенности восприятия нынешней молодежи и возможности государственной информационной системы "Национальный словарный фонд", которая начнет работать с 2025 года.

Ранее комиссия Госдумы по миграционной политике начала готовить ряд нововведений в законы страны, в их числе – обязательная диагностика детей мигрантов перед приемом в российские школы. Депутаты отмечали, что незнание языка создает проблемы не только ребенку, но и самому учреждению.