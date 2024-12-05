Вице-премьер Чернышенко: репетиторство могут заменить бесплатными услугами

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В России репетиторство могут заменить бесплатными услугами с повышением качества образования. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам вице-премьера, готовящаяся стратегия развития образования в стране на период до 2036 года с перспективой до 2040 года включает в себя вопрос репетиторства.

"То, что родители вынуждены тратить деньги на платные услуги репетиторов, которые зачастую являются сами учителями либо уходят из учителей и становятся репетиторами и самозанятыми – здесь именно повышение качества образования", – приводит ТАСС слова Чернышенко.

Вице-премьер пояснил, что данные меры планируют ввести для того, чтобы ученики сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов. Он также добавил, что это будет отражено в стратегии, которую представят в марте.

Между тем российские учителя должны платить дополнительные налоги, если они занимаются репетиторством, заявил ранее юрист Александр Хаминский. По его словам, российская налоговая система стремительно развивается. В связи с этим нельзя исключать, что в какой-то момент педагогов могут обязать подтверждать свой заработок.