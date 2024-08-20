Юрист Хаминский: учителя должны платить налоги с репетиторства

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Российские учителя должны платить дополнительные налоги, если они занимаются репетиторством, заявил в беседе с News.ru юрист Александр Хаминский.

Эксперт обратил внимание, что российская налоговая система стремительно развивается. В связи с этим нельзя исключать, что в какой-то момент педагогов могут обязать подтверждать свой заработок. В таком случае выявление незадекларированных доходов может быть расценено как получение взятки, предупредил специалист.

По его словам, избежать таких проблем в будущем преподаватели, в том числе школьные учителя, подрабатывающие репетиторством, смогут, если уже сейчас начнут оплачивать налог на профессиональный доход.

Хаминский также обратил внимание, что государство позволяет индивидуальным предпринимателям пользоваться беспрецедентными льготными условиями при ведении бизнеса. Для получения права на них педагогам достаточно пройти регистрацию через "Госуслуги" в приложении "Мой налог". После этого они должны будут выплачивать 4% с доходов, которые были заработаны ими при реализации репетиторских услуг.

"В свое время, при принятии первой редакции Налогового кодекса, государство предоставило налоговым органам право контролировать соответствие расходов и доходов физических лиц. Однако в дальнейшем от этой практики было решено отказаться", – подчеркнул юрист.

Ранее аналитики выяснили, что дольше всего среди россиян на одном месте работают медсестры, квалифицированные рабочие и учителя. В среднем педагоги не меняют место работы на протяжении 6,1 года.

