"Известия": Минтруд оценил число занятых в тени россиян в 9,6 млн

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Минтруд России впервые оценил число занятых в теневом секторе граждан. В прошлом году их насчитывалось 9,6 миллиона. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад ведомства.

Так, Минтруд подсчитал число россиян, чья деятельность имеет признаки трудовых или гражданско-правовых отношений и приносит доход, но без официального оформления или регистрации в качестве ИП либо самозанятого. При этом по итогам мониторинга теневой занятости за 2023 году было выявлено более 795 тысяч граждан, работающих неформально.

Самые большие показатели наблюдаются в Московской и Ростовской областях, Красноярском и Краснодарском крае, республиках Дагестан, Крым, Башкортостан и в Чувашии.

Также в ведомстве обнаружили 10 тысяч иностранцев, работающих в России неофициально.

Минтруд установил для регионов целевые показатели по выводу граждан из тени. Плановый ориентир на 2024–2026 годы составляет 2,9 миллиона человек.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова отметила, что дефицит кадров на рынке труда в РФ положительно влияет на легализацию рабочих отношений. Таким образом, у людей появляется больше возможностей официально и удачно трудоустроиться.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что необходимости введения шестидневной рабочей недели при нынешних условиях рекордно низкой безработицы нет. По его словам, действующее трудовое законодательство довольно гибкое. Оно позволяет работодателю и сотруднику формировать удобный график работы.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что налоговый режим для самозанятых останется неизменным до 2028 года. Он добавил, что будут реализовываться предложения по поддержке самозанятых, которые ранее озвучили.