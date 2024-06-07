Глава Минтруда Котяков выступил против введения шестидневной рабочей недели

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Необходимости введения шестидневной рабочей недели при нынешних условиях рекордно низкой безработицы нет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

По его словам, действующее трудовое законодательство довольно гибкое. Оно позволяет работодателю и сотруднику формировать удобный график работы, сказал Котяков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Так он ответил на вопрос, есть ли вероятность, что в РФ введут шестидневную рабочую неделю.

Министр уточнил, что в трудовом законодательстве при переработках предусмотрена повышенная оплата. Также есть возможность выйти на работу в выходные и праздничные дни при обоюдном согласии двух сторон.

Котяков подчеркнул, что работодатель понимает необходимость оплаты сверхурочной работы. В свою очередь, сотрудник осознает, что он за это получит больший объем оплаты, чем за обычный рабочий день. Поэтому шестидневки не будет, заключил министр.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил сократить рабочую пятницу для женщин на два часа с сохранением средней зарплаты. Он уверен, что такая мера должна стать обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих.