Вице-спикер ГД Чернышов предложил сократить рабочую пятницу для женщин на 2 часа

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил сократить на два часа рабочую пятницу для женщин с сохранением средней зарплаты. Свое обращение он направил на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова, пишет РИА Новости.

По мнению депутата, подобная мера должна стать обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. Что касается частных компаний, то сокращение рабочего дня может носить в данном случае рекомендательный характер.

Чернышов привел в своем обращении данные Минтруда за март 2023 года, по которым женщины составляют 49% от всей рабочей силы в РФ – один из самых высоких показателей в мире.

Одновременно с этим, по информации аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, продолжительность рабочей недели в стране в первом квартале прошлого года достигла максимума за последние 10 лет – 38 часов 30 минут.

При этом, как отмечает вице-спикер ГД, увеличение рабочих часов произошло в основном за счет роста экономической активности именно женщин. Так, по сравнению с 2022 годом их рабочая неделя увеличилась на 27 минут, тогда как у мужчин – на 4 минуты.

Помимо этого, подчеркнул Чернышов, женщины продолжают выполнять большую часть домашних дел, а также ухаживают за детьми. На все это тратится порядка шести часов в день.

Депутат отметил, что женский труд остается недостаточно видимым для экономики, так как во многом находится за рамками рыночных отношений. Вместе с тем, по данным экспертов портала "Если быть точным", за март 2023 года, если бы женщинам в РФ платили медианную зарплату РФ за работу по дому, то это бы стоило около 22,3 триллиона рублей.

Чернышов заключил в обращении, что принятие такой инициативы позволило бы женщинам более полноценно отдыхать в выходные, а также качественно проводить время с семьей. Это также положительно скажется на демографической ситуации в РФ, добавил он.

Ранее исследование показало, что более половины опрошенных россиян хотели бы работать четыре дня в неделю. Так, 62% респондентов заявили о своем согласии на введение такого режима работы при сохранении размера зарплаты.

До этого в Госдуме рассказали, что в текущем году выгоднее всего брать отпуск в июле или октябре, так как в них больше всего рабочих дней.