Психолог Кармин рассказала о привычках, которые повысят продуктивность работы

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Психолог Мария Кармин рассказала о привычках, которые будут способствовать повышению эффективности работы и помогут добиться успехов.

В первую очередь эксперт рекомендовала составлять план работы. Она отметила, что при планировании удастся выделить время на отдых и оставить возможность решить спонтанно возникшие задачи. Также психолог обратила внимание, что успешные люди в большинстве разделяют мнение, что эффективность остается выше на протяжении первой половины суток. В связи с этим она рекомендовала сделать все важные дела в начале рабочего дня, передает "Доктор 24".

Также Кармин отметила, что привычка постоянно проверять соцсети в смартфоне является крайне вредной, поскольку приводит к тому, что мозг учится быстро переключаться. Подобные скачки могут вызвать потерю способности на протяжении длительного времени фокусироваться на одной задаче.

Кроме того, специалист отметила, что после каждого отвлечения к рабочим делам приходится возвращаться не с того же места, на котором закончили, а чуть раньше. Это связано с тем, что мозг нуждается в некотором времени, чтобы перестроиться. Такой формат работы усложняет процесс, что приводит к снижению эффективности. В связи с этим эксперт посоветовала при планировании выделить специальное время на проверку соцсетей в рабочие часы.

Специалист отметила, что в течение дня современный человек постоянно использует гаджеты. Это приводит к развитию синдрома сухости глаза, а также может вызывать головокружение и головные боли. По этой причине психолог призвала соблюдать гигиену зрения. Так, необходимо следить за тем, чтобы компьютер или ноутбук находился в хорошо освещенном месте.

Кроме того, по ее словам, время от времени необходимо дать глазам отдохнуть. Для этого психолог рекомендовала сложить ладони лодочками и плотно закрыть глаза, не позволяя проходить свету. Важно максимально расслабиться в эту минуту и вглядеться в темноту.

Эксперт также посоветовала тренировать мозг. Сделать это, по ее словам, можно с помощью двух упражнений. Первое поможет быстро сконцентрироваться, а второе служит для развития пространственного мышления и способности "подняться над проблемой", чтобы найти ее решение.



"Кулак, ребро, ладонь". Быстро меняйте положение руки и ставьте ее на поверхность сначала на кулак, затем на ребро и ладонь. Мозг расслабляется и начинает выполнять задачу автоматически. Закройте глаза и постарайтесь внутренним взором увидеть себя со стороны.

Также Кармин посоветовала давать организму аэробные нагрузки. При выполнении физических упражнений учащается пульс, улучшается кровообращение, а мозг обогащается кислородом, что способствует ускорению мышления.

Ранее специалист семейного центра "Диалог" Татьяна Корнилова рассказала, что отдых в кругу семьи способствует укреплению эмоциональной связи. Также такое времяпрепровождение помогает снизить уровень стресса и повысить уверенность в себе для каждого члена семьи.