Психолог Гогуева рассказала, кому подходит четырехдневная рабочая неделя

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Людям, которые едва успевают выполнить определенный объем работы за пять дней, нет смысла переходить на четырехдневную рабочую неделю. Об этом рассказала психолог Марина Гогуева в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, сотруднику с плотным графиком четыре рабочих дня будут очень сложными. Человек будет трудиться на износ, а потом три выходных дня лежать в изнеможении и собираться с духом для следующей "четырехдневки", объяснила психолог.

"Либо он будет работать в выходные дни, потому что будет понимать, что за четыре дня не успеет сделать свою работу", – прокомментировала Гогуева.

Специалист отметила, что таким образом человек начнет больше уставать, болеть и быстрее выгорать.

Гогуева уточнила, что качество жизни может снизиться, если увеличить продолжительность рабочего дня при четырехдневной неделе. Уходя с работы в 19:00 или 19:30 вместо 18:00, человек вряд ли сможет приготовить себе еду или одежду. Скорее всего, он начнет питаться полуфабрикатами и еда станет нездоровой. Также у человека не останется возможности "развеяться вечером" – сходить в тренажерный зал, прогуляться или встретиться с друзьями.

По мнению психолога, переход на четырехдневную неделю может подойти людям со свободным графиком, а именно в сферах, где важен конечный результат, а не рабочий процесс. "Четырехдневка" будет полезна работникам, которые могут сами себя организовать и успевать выполнить задания в срок.

Гогуева также назвала виды отдыха, которые помогут восстановить силы после трудовой недели. Речь идет о бассейне, бане, массаже, спа, пешеходных прогулках, вязании и бисероплетении. Эти занятия не нагружают мозг и помогают поймать размеренный темп, немного замедлиться, заключила специалист.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова дала советы, как преодолеть стресс из-за шестидневной рабочей недели. По ее словам, правильно подобранная мотивация поможет справиться с трудностями и повысить выносливость организма.