Председатель "Союза отцов" Соленов предложил выделять многодетному работнику часы на детей

Фото: 123RF/deagreez

Председатель всероссийской общественной организации "Союз отцов" Юрий Соленов, комментируя проект о сокращении рабочей недели для многодетного родителя с 40 до 35 часов, заявил, что такая инициатива может иметь отрицательный эффект. Вместо этого он предложил многодетному сотруднику предоставить оплачиваемые пять часов в неделю, чтобы потратить их на общение с детьми. Об этом сообщает RT.

Соленов подчеркнул, что люди, у которых есть проблемы с финансами, могут начать искать вторую работу. В этом случае сокращение рабочей недели негативно отразится на гражданах, отметил эксперт.

Он считает, что те пять часов, которые пытаются сократить из рабочей недели одного из родителей, могли бы быть оплачиваемыми и по желанию родителя посвящены своим детям каждый день. Так, по мнению Соленова, взрослые смогут проводить детей в школу или детсад, обсудить с ними актуальные проблемы, с которыми те сталкиваются, а также поговорить с классным руководителем или воспитателем.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов подчеркнул, что сейчас многодетные родители – это те люди, которые трудятся и на рабочем месте, и дома. По его словам, воспитание детей является большой работой, вкладом в развитие будущего семьи и всей России.

Комментируя идею о сокращении рабочей недели с 40 до 35 часов, Чернышов отметил, что в образовавшееся свободное время родители смогут больше уделить внимания детям, погулять с ними, поговорить, ведь на эти вещи, подчеркнул вице-спикер ГД, не всегда хватает времени.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила включить в страховой стаж матери период с момента рождения третьего ребенка до достижения ею пенсионного возраста. Она считает, что такая идея позволит поддержать многодетных мам и показать уважение государства к таким семьям.