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22 марта, 07:30

Общество

Анастасия Ракова сообщила о запуске цифрового удостоверения многодетной семьи

Анастасия Ракова сообщила о запуске цифрового удостоверения многодетной семьи

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Многодетные семьи в Москве теперь могут подтвердить свой статус с помощью смартфона. Чтобы воспользоваться льготами и скидками, москвичам не придется постоянно носить с собой бумажное удостоверение. У него появился цифровой аналог, который в виде QR-кода можно загрузить в смартфон и разослать всем членам семьи. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Где и как его оформить? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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