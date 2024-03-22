Анастасия Ракова сообщила о запуске цифрового удостоверения многодетной семьи

Многодетные семьи в Москве теперь могут подтвердить свой статус с помощью смартфона. Чтобы воспользоваться льготами и скидками, москвичам не придется постоянно носить с собой бумажное удостоверение. У него появился цифровой аналог, который в виде QR-кода можно загрузить в смартфон и разослать всем членам семьи. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Где и как его оформить? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.