Анастасия Ракова сообщила о запуске цифрового удостоверения многодетной семьи

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Столичные многодетные семьи смогут получить цифровое удостоверение для подтверждения своих льгот на портале mos.ru. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, ссылаясь на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

В настоящее время в столице, по словам Раковой, проживает 213 тысяч таких семей, в которых воспитывают почти 500 тысяч детей в возрасте до 18 лет.



"Три года назад мы доработали функционал портала mos.ru, чтобы они могли оформлять статус многодетности исключительно онлайн. <...> Одновременно с присвоением статуса многодетные семьи будут получать цифровое удостоверение, которое можно скачать на мобильный телефон из личного кабинета", – добавила она.

Многодетные семьи благодаря QR-коду смогут подтвердить льготу в любом месте, а воспользоваться им может любой член семьи, в отличие от бумажного, который выдавался всего один, добавила заммэра. В результате с конца февраля 2024 года в городе выдали уже более 2 тысяч цифровых удостоверений, а за бумажным обратилась только половина из них.

За все время оказания соответствующей услуги на городской портал пришло более 315 тысяч обращений, из которых на прошлый год пришлось рекордное число заявок – почти 100 тысяч.

Ранее Владимир Путин пообещал обсудить с главами министерств ход работ по созданию цифрового удостоверения многодетной семьи. Предполагается, что сервис станет доступен для всех россиян к концу текущего года.



По данным министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, с 1 июля 2024 года должен заработать реестр многодетных семей, что позволит упростить процедуру взаимодействия всех органов и структур, которые предоставляют различные льготы для россиян.

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