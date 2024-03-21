Аллерголог рассказал о возможном появлении пыльцевых бурь в этом сезоне

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В связи с обильным снежным покровом и повышенной влажностью минувшей зимой в этом сезоне ожидается активное опыление деревьев и, возможно, пыльцевые бури. Об этом во время пресс-конференции сообщила главный врач Института иммунологии ФМБА России, первый вице-президент, генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Наталья Ильина.

"Учитывая такой снежный покров, много влаги, предполагается, что деревья будут пылить достаточно активно и пыльцы будет много. Это то, что мы иногда называем пыльцевые бури. Когда количество пыльцевых зерен в кубическом метре зашкаливает все так называемые возможные нормы", – отметила она.

Во время пика пыления, который обычно продолжается около двух недель, могут начаться дожди или поменяться роза ветров, что может снизить активность пыльцы, добавила эксперт.

Ранее врач-аллерголог Раиса Овсянникова назвала признаки сезонной аллергии. Среди классических симптомов она выделила насморк, слезотечение и приступы удушья. А вот комплексно могут проявляться такие нарушения работы ЖКТ, как боли в животе и расстройство стула.

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