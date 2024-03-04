Врач назвала признаки сезонной аллергии

Фото: 123RF/gpointstudio

Сезонная аллергия может проявиться насморком, слезотечением, нехваткой воздуха, болями в животе и нарушением стула. Об этом заявила врач-аллерголог Раиса Овсянникова, сообщает "Доктор 24".

По словам эксперта, классические симптомы аллергии – насморк, слезотечение и приступы удушья. А нарушения работы ЖКТ – боли в животе и расстройство стула – проявляются комплексно.

Овсянникова отметила, что в человеческом организме находится много тучных клеток, которые находят чужеродные вещества и организуют ответ на угрозу. На них, по словам специалиста, есть рецепторы, которые связывают иммуноглобулины и выпускают маркеры аллергического воспаления: гистамин, простагландин, брадикинин. И при высвобождении таких веществ проявляется соответствующая реакция организма, включая в ЖКТ, добавила аллерголог.

Помимо основных симптомов при сезонной аллергии, человек чувствует слабость, утомление, также иногда держится субфебрильная температура – 37,2 градуса, добавила аллерголог.

Ранее замглавврача частной клиники Валентина Пигарева сообщила, что при вдыхании испарений незамерзающей жидкости для автомобиля у человека может появиться сильная аллергия. Первым ее признаком, со слов специалиста, может быть бронхоспазм.

"Доктор 24": врач рассказала, какими неожиданными симптомами проявляется аллергия