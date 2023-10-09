Клинические испытания вакцины от аллергии на пыльцу могут начать в РФ в 2024 году

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В 2024 году в России могут начать клинические испытания вакцины против аллергии на пыльцу березы. Об этом сообщил заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Игорь Борисевич.

"У нас в этом году уже заканчиваются доклинические испытания, мы надеемся в следующем году перейти к клиническим испытаниям", – цитирует его ТАСС.

До этого директор ФГБУ "ГНЦ Института иммунологии" ФМБА России Муса Хаитов, комментируя отечественную разработку, заявил, что в РАН надеются включить вакцину в национальный календарь профилактических прививок после завершения необходимых тестирований. Регистрация препарата может состояться примерно через два года после начала клинических исследований.

До этого аллерголог-иммунолог Анастасия Браун заявила, что тополиный пух не является аллергеном. Однако он, разлетаясь из-за ветра, может переносить на себе другие аллергены, в частности, пыльцу цветущих трав. Реакция на тополиный пух иногда может быть связана с чувствительной слизистой, а не с аллергией, добавила врач.

