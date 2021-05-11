Ученые назвали средство от сезонной аллергической астмы

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Французские ученые установили, что вакцинация против сигнальных молекул интерлейкина может защитить лабораторных мышей от астмы, которая была вызвана аллергией, как минимум на 11 недель. Исследователи выразили надежду, что их открытие поможет создать эффективный препарат, защищающий миллионы людей от ежегодных обострений аллергической астмы. Результаты их работ опубликованы в журнале Nature Communications.

Астма является наиболее распространенным хроническим заболеванием легких, от которого страдают свыше 300 миллионов человек во всем мире. Из них порядка 20% имеют неконтролируемую форму заболевания средней степени тяжести, которая проявляется в виде стойких симптомов, таких как снижение функций легких и рецидивирующие обострения.

Существуют терапевтические моноклональные антитела, нацеленные на IgE или IL-4 и IL-13, способные уменьшить симптомы астмы, но они дороги и требуют пожизненного введения.

Французские ученые под руководством Лорана Ребера из Института Пастера в Париже совместно с американскими коллегами разработали двойную вакцину против интерлейкинов IL-4 и IL-13.

Сначала исследователи установили, что их вакцина, нацеленная на IL-4 и IL-13, снижает тяжесть хронической астмы у лабораторных мышей. Такая прививка понижала уровень IgE и образование слизи в бронхах животных на срок до 15 недель. Потом ученые проверили действие вакцины на гуманизированных моделях – животных, экспрессирующих человеческие формы интерлейкинов IL-4/IL-13.

Стало известно, что у таких мышей вакцинация подавляла уровни этих двух цитокинов минимум на 11 недель. Помимо этого, у вакцинированных животных значительно ниже был уровень AHR, эозинофилии и продукции слизи.

По словам специалистов, после проведения клинических испытаний на людях созданная ими вакцина может стать основой долгосрочной стратегии лечения сезонной аллергической астмы.

Ранее врач перечислила опасные для аллергиков продукты. По ее словам, больным, у которых аллергия на пыльцу деревьев, не рекомендуется есть не только в период цветения, но, можно сказать, всю жизнь яблоки, груши, сливы, персики, нектарины, то есть все косточковые фрукты семейства розоцветных.