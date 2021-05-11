Врач перечислила опасные для аллергиков продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Люди, страдающие аллергией на некоторые виды пыльцы растений, могут быть подвержены аналогичной реакции на ряд продуктов, рассказала доктор медицинских наук, аллерголог-иммунолог клиники "СМ-Доктор", профессор Дали Мачарадзе.

По ее словам, в этом случае нужно отказаться от некоторых видов фруктов и овощей.

"Больным, у которых аллергия к пыльце деревьев, не рекомендуется принимать не только в период цветения, но, можно сказать, всю жизнь яблоки, груши, сливы, персики, нектарины, то есть все косточковые фрукты семейства розоцветных. Это же касается моркови, сельдерея, петрушки", – рассказала Мачарадзе в интервью радио Sputnik.

Она пояснила, что эти продукты не стоит употреблять в свежем виде.

Также Мачарадзе рассказала, что при аллергии на пыльцу злаковых трав нужно исключить из рациона мед.

Следующая волна – это пыльца сорных растений. В этом случае, по словам специалиста, самые сильные перекрестно реагирующие продукты – это семечки, подсолнечное масло, дыня, арбуз, мед, специи.

Мачарадзе пояснила, что подавить или снизить реакцию на аллергены в продуктах можно лекарствами. Также возможно проведение аллерген-специфической иммунотерапии, когда пациенту постепенно вводят вещество, к которому у него повышенная чувствительность.

Ранее врач-диетолог заявила, что в период обострения аллергических реакций необходимо быть более разборчивым в еде, исключив из рациона некоторые продукты, а также жареную пищу и фастфуд. Если страдающие от поллиноза – сезонного проявления аллергии – будут пренебрегать этой рекомендацией, их самочувствие может серьезно ухудшиться.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, жители городов больше подвержены сезонной аллергии, чем те, кто проживает в сельской местности. Страдающие аллергией часто реагируют на пыльцу березы, ольхи, лещины и дуба.