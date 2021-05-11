Врач перечислила опасные для аллергиков продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Люди, страдающие аллергией на некоторые виды пыльцы растений, могут быть подвержены аналогичной реакции на ряд продуктов, рассказала доктор медицинских наук, аллерголог-иммунолог клиники "СМ-Доктор", профессор Дали Мачарадзе.
По ее словам, в этом случае нужно отказаться от некоторых видов фруктов и овощей.
"Больным, у которых аллергия к пыльце деревьев, не рекомендуется принимать не только в период цветения, но, можно сказать, всю жизнь яблоки, груши, сливы, персики, нектарины, то есть все косточковые фрукты семейства розоцветных. Это же касается моркови, сельдерея, петрушки", – рассказала Мачарадзе в интервью радио Sputnik.
Она пояснила, что эти продукты не стоит употреблять в свежем виде.
Также Мачарадзе рассказала, что при аллергии на пыльцу злаковых трав нужно исключить из рациона мед.
Следующая волна – это пыльца сорных растений. В этом случае, по словам специалиста, самые сильные перекрестно реагирующие продукты – это семечки, подсолнечное масло, дыня, арбуз, мед, специи.
Мачарадзе пояснила, что подавить или снизить реакцию на аллергены в продуктах можно лекарствами. Также возможно проведение аллерген-специфической иммунотерапии, когда пациенту постепенно вводят вещество, к которому у него повышенная чувствительность.
Ранее врач-диетолог заявила, что в период обострения аллергических реакций необходимо быть более разборчивым в еде, исключив из рациона некоторые продукты, а также жареную пищу и фастфуд. Если страдающие от поллиноза – сезонного проявления аллергии – будут пренебрегать этой рекомендацией, их самочувствие может серьезно ухудшиться.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, жители городов больше подвержены сезонной аллергии, чем те, кто проживает в сельской местности. Страдающие аллергией часто реагируют на пыльцу березы, ольхи, лещины и дуба.
Московских аллергиков предупредили о цветении орешника и ольхи
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: