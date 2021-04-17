В Роспотребнадзоре рассказали, кто больше подвержен аллергии

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Жители городов больше подвержены сезонной аллергии, чем сельские жители, рассказала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина. Об этом сообщает РИА Новости.
"Жители городов чаще страдают от респираторной аллергии, чем население сельской местности", – сказала она.
Вершинина уточнила, что распространенность аллергического ринита в РФ составляет от 10% до 24% населения, при этом на долю поллинозов среди всех случаев аллергического ринита приходится до 45%.
По ее словам, наиболее частым аллергеном среди деревьев является береза. Также страдающие аллергией часто реагируют на пыльцу других деревьев, в том числе ольху, лещину, дуб, ясень, вяз, клен, тополь. А в южных регионах страны, как отметила Вершинина, чаще всего аллергию вызывают акация, каштан, платан, маслина.
Ранее аллергиков предупредили о пыльцевом дожде в Москве. Сообщалось, что ольха и орешник вступили в наиболее активную стадию пыления.
До этого в Роспотребнадзоре дали рекомендации страдающим сезонной аллергией. Специалисты рекомендовали принимать душ, полоскать рот, промывать глаза и нос после каждого пребывания на улице.
В Роспотребнадзоре рекомендовали организовать быт таким образом, чтобы свести к минимуму контакты с пыльцой. Специалисты советуют меньше времени проводить на открытом воздухе, закрывать окна, каждый день делать влажную уборку.
Московских аллергиков предупредили о цветении орешника и ольхи
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