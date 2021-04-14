Аллергиков предупредили о пыльцевом дожде в Москве

Фото: depositphotos/Hans_Chr
Из-за цветения ольхи и орешника Москву накрыл пыльцевой дождь. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
По данным специалистов, ольха и орешник вступили в наиболее активную стадию пыления, из-за чего в городском воздухе ожидается высокий уровень аллергенов.
Ситуацию с повышенной концентрацией пыльцы также усугубляет появление первых зерен ивы.
Районами с самым высоким уровнем пыльцы стали Ново-Переделкино, Свиблово и городской округ Троицк, парк "Фили", Царицыно, Кузьминки-Люблино и Митино. А также районы Северный и Обручевский, Измайловский, Воронцовский и Царицынский парки. Именно там сосредоточено наибольшее количество этих деревьев.
Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации страдающим сезонной аллергией. Специалисты напомнили, что в ближайшее время начинается период поллиноза – заболевания, которое вызвано аллергической реакцией на пыльцу деревьев и трав.
Аллергикам рекомендуются принимать душ, полоскать рот, промывать глаза и нос после каждого пребывания на улице.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: