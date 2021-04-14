Аллергиков предупредили о пыльцевом дожде в Москве

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Из-за цветения ольхи и орешника Москву накрыл пыльцевой дождь. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

По данным специалистов, ольха и орешник вступили в наиболее активную стадию пыления, из-за чего в городском воздухе ожидается высокий уровень аллергенов.

Ситуацию с повышенной концентрацией пыльцы также усугубляет появление первых зерен ивы.

Районами с самым высоким уровнем пыльцы стали Ново-Переделкино, Свиблово и городской округ Троицк, парк "Фили", Царицыно, Кузьминки-Люблино и Митино. А также районы Северный и Обручевский, Измайловский, Воронцовский и Царицынский парки. Именно там сосредоточено наибольшее количество этих деревьев.

Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации страдающим сезонной аллергией. Специалисты напомнили, что в ближайшее время начинается период поллиноза – заболевания, которое вызвано аллергической реакцией на пыльцу деревьев и трав.

Аллергикам рекомендуются принимать душ, полоскать рот, промывать глаза и нос после каждого пребывания на улице.