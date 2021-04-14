В Депздраве рассказали о главных способах борьбы с аллергией

Для многих весна – самое ожидаемое время года, но не все ей могут радоваться полноценно: вместе с первым теплом она приносит аллергикам чихание, кашель, насморк и другие неприятные симптомы. Каким образом это предупредить, как бороться с проявлениями и возможно ли избавиться от них навсегда, Москве 24 рассказала врач – аллерголог-иммунолог Центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 столичного департамента здравоохранения Ольга Мухина.

Приходит по расписанию

Сезонная аллергия, как правило, бывает на пыльцу или же споры грибков. По словам Мухиной, врачи выделяют три главных сезона: с марта по май, когда цветут деревья; июнь и июль – злаковые травы; сентябрь – сорные травы.

"Если же говорить про грибковую аллергию, то спороношение происходит в начале весны, когда тает первый снег, и в период прения листьев – влажной и прохладной осенью", – объяснила врач.

Однако, по данным статистики, пыльцевая аллергия среди прочих встречается чаще всего: она выявляется у 30–75% пациентов. При этом, по словам Мухиной, зачастую такие люди чувствительны сразу к нескольким аллергенам.

В чем отличие от простуды

Аллергия и простудные заболевания имеют ряд сходных симптомов, таких как насморк, чихание, заложенность носа, поэтому отличить их не всегда просто, объяснила врач.





Ольга Мухина врач-аллерголог При аллергии часто присоединяются зуд век и слезотечение, а при простудных заболеваниях отмечаются повышение температуры тела, интоксикация, нарастание симптомов, изменение характера выделений из носа.

Мухина подчеркнула, что при аллергии на цветение отмечается усиление симптомов во время пребывания на улице, а облегчение происходит, например, во время дождя.

Подготовиться к сезону

Аллергию можно предупредить, рассказал врач. Она объяснила, что в этом поможет аллерген-специфическая иммунотерапия: пациенту в микродозах до начала сезона цветения дают нужный аллерген.

"Они существуют в нескольких формах: в инъекционной или сублингвальной, когда под язык капают капельки. И лечение этой сезонной аллергии и подготовка к ней начинаются в зимний период, чтобы весной пациент не так реагировал на эти аллергены", – рассказала Мухина.

Второй вид лечения – симптоматический. При нем пациенты примерно за две недели до начала цветения причинно-значимых растений начинают использовать антигистаминные препараты, назальные спреи, чтобы подготовить слизистую к возможным реакциям.

Полезные привычки

Пациентам с аллергией на пыльцу растений во время пребывания на улице рекомендуется носить медицинские или марлевые маски и солнцезащитные очки, сказала врач.

"А приходя домой, лучше сразу же снять одежду, в которой были на улице, умыть лицо и по возможности принять душ. Желательно вымыть голову, чтобы избавиться от частиц, которые могли на нее попасть", – порекомендовала Мухина.

Вместе с тем, по мнению эксперта, дома можно применять очистители воздуха. Все эти способы помогут уменьшить неблагоприятное воздействие пыльцы, подчеркнула собеседница Москвы 24.

Аллергики болеют чаще?

У человека с аллергией могут быть проблемы с иммунитетом, заявила врач. "Они болеют чаще, потому что у человека, у которого есть аллергия и ее респираторные симптомы – аллергический ринит, бронхиальная астма, – в воспалительные процессы вовлечена слизистая и при хроническом воспалении на слизистой страдает ее защитная функция", – объяснила специалист.





Ольга Мухина врач-аллерголог Реснитчатый эпителий не так эффективно работает, и получается, что все те бактерии и вирусы, которые попадают на слизистую, легче проникают в организм. Именно поэтому может показаться, что пациенты, которые страдают аллергией, болеют чаще.

Вместе с тем она подчеркнула, что в этом случае очень важно до конца пролечить аллергическое воспаление и восстановить структуру слизистой.

Аллергиками рождаются или становятся?

Аллергия – это патология с наследственной предрасположенностью, сказала врач. Если оба родителя страдают от аллергии, то вероятность того, что у их ребенка она тоже будет, равна 40–60%.



Ольга Мухина врач-аллерголог Если аллергия только у одного родителя, то вероятность чуть ниже, но в любом случае процент достаточно высокий. А вероятность рождения ребенка-аллергика у абсолютно здоровых людей равна примерно 10–15%.

При этом, по словам врача, в случае генетической предрасположенности на дальнейшее проявление аллергии оказывают влияние условия, в которых растет ребенок.

"Предупредить аллергию у ребенка нельзя, но есть абсолютно доказанный с позиции профилактики или уменьшения вероятности аллергических реакций способ – это грудное вскармливание. Также мама должна избегать курения – как активного, так и пассивного", – добавила эксперт.

Кроме того, во время прикорма очень важно не ограничивать ребенка в продуктах, подчеркнула врач.

Народные средства против аллергии

Лечить аллергию при помощи гомеопатии или растительными препаратами, по словам врача, не стоит. Важно помнить, что люди с аллергией на пыльцу могут реагировать на растительные препараты, сказала специалист.

"Бывают неприятные истории, когда пациент с пыльцевой аллергией, чтобы уменьшить нагрузку от фармпрепаратов на свой организм, начинает использовать сборы, отвары. Мало того что он ухудшает течение заболевания – появляются новые проблемы, например кожные высыпания", – объяснила Мухина.

Вместе с тем специалист добавила, что аллергикам также нужно быть осторожнее с различными косметическими средствами, содержащими фитоэкстракты, например с шампунями, гелями для душа и кремами для тела. На них тоже может появиться реакция.

Аллергию лечить или пройдет сама?

В случае подозрения на аллергию лучше всего обратиться к врачу, порекомендовала эксперт. "Во-первых, нужно понять, на что конкретно есть реакция, потому что мы можем дать рекомендации пациентам с бытовой аллергией, какие условия создать, чтобы уменьшить негативное воздействие этих аллергенов. Также пациентам с пыльцевой аллергией можно дать рекомендации, как уменьшить контакты с этим аллергеном", – объяснила Мухина.





Ольга Мухина врач-аллерголог Глобально существует понятие атопического марша – последовательное развитие аллергии у пациентов с генетической предрасположенностью, это подразумевает, что аллергик расширяет спектр, то есть присоединяются новые аллергены и новые клинические проявления.

В качестве примера эксперт привела детский атопический дерматит: если у ребенка он был, то есть высокая вероятность того, что через какое-то время у него разовьется аллергический ринит или бронхиальная астма.

Виновен тополиный пух?

Тополиный пух не вызывает аллергию, заверила врач. "В тот период, когда летит пух, деревья уже отцвели. Но в это время идет цветение злаковых трав, а тополиный пух является механическим переносчиком этой пыльцы. Чаще всего это аллергия именно на пыльцу злаковых трав", – объяснила собеседница Москвы 24.

Весеннее солнце – источник аллергии?

Чаще всего из-за весеннего солнца развиваются полиморфные фотодерматозы – различные высыпания на коже, сопровождающиеся зудом и жжением.

"Но потихонечку после неоднократного пребывания на солнце симптомы уменьшаются, появляется толерантность к солнечному свету", – добавила врач.

Самое главное, по словам эксперта, в такое время носить максимально закрытую одежду, а на открытые участки кожи наносить средства с высокой степенью защиты. Если присутствуют выраженные симптомы кожного зуда, следует принимать антигистаминные препараты или использовать местные мази. Лучше всего для начала посоветоваться с врачом, порекомендовала Мухина.

Вылечиться навсегда

Теоретически вылечить аллергию навсегда возможно, однако, по словам врача, все индивидуально: у кого-то заболевание будет полностью выведено в ремиссию.

"У кого-то будет полностью в ремиссию выведено заболевание при лечении аллергенами, симптомы будут полностью купированы на длительное время или, может быть, полностью, а у кого-то из пациентов после лечения аллергенами симптомы станут менее выраженными, улучшится качество жизни, но полностью симптомы не пройдут", – объяснила Мухина.





Ольга Мухина врач-аллерголог Если мы говорим про аллерген-специфическую монотерапию, то все лечение продолжается от 3 до 5 лет и обычно после первого года не наступает такого выраженного облегчения симптомов, чтобы пациенты совсем не чувствовали аллергены. Да, им становится существенно легче, но полное купирование симптомов мы ожидаем через 3–5 лет.

Такое лечение может привести к ремиссии на длительный период, вплоть до 20 лет. Тогда пациенты могут не только не чувствовать аллерген, но и не пользоваться никакими препаратами, подытожила специалист.