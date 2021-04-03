Врач рассказал, что аллергия может повысить вероятность заражения COVID-19

Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Сезонная аллергия на пыльцу деревьев и растений предположительно может спровоцировать рост заболеваемости COVID-19, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
По его словам, воспаленная слизистая более уязвима для инфекций.
"Если люди не будут носить маски, то, надышавшись этой пыльцой, даже у тех, у кого нет аллергии, – вполне возможно, что вероятность заражения инфекцией будет несколько выше, чем без присутствия пыльцы. Но это гипотеза, пока каких-то независимых подтверждений ей нет", – рассказал Болибок Агентству "Москва".
Он отметил, что врачи также отмечали весной прошлого года, что у переболевших COVID-19 аллергия на пыльцу проявлялась в более выраженной форме.
Ранее россиянам рассказали об опасности домашней пыли из-за пылевых клещей. По словам аллерголога-иммунолога Марины Аплетаевой, о наличии аллергии на этот компонент может указывать зуд в носу, чихание, заложенность и выделения из носа, а также сухой кашель. Игнорировать такие проявления не стоит, ведь это может привести к воспалительному процессу и хроническому течению.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: