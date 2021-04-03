Врач рассказал, что аллергия может повысить вероятность заражения COVID-19

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Сезонная аллергия на пыльцу деревьев и растений предположительно может спровоцировать рост заболеваемости COVID-19, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, воспаленная слизистая более уязвима для инфекций.

"Если люди не будут носить маски, то, надышавшись этой пыльцой, даже у тех, у кого нет аллергии, – вполне возможно, что вероятность заражения инфекцией будет несколько выше, чем без присутствия пыльцы. Но это гипотеза, пока каких-то независимых подтверждений ей нет", – рассказал Болибок Агентству "Москва".

Он отметил, что врачи также отмечали весной прошлого года, что у переболевших COVID-19 аллергия на пыльцу проявлялась в более выраженной форме.

Ранее россиянам рассказали об опасности домашней пыли из-за пылевых клещей. По словам аллерголога-иммунолога Марины Аплетаевой, о наличии аллергии на этот компонент может указывать зуд в носу, чихание, заложенность и выделения из носа, а также сухой кашель. Игнорировать такие проявления не стоит, ведь это может привести к воспалительному процессу и хроническому течению.