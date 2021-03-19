Врачи дали рекомендации по подготовке к сезону аллергий

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Чтобы правильно подготовиться к сезону аллергий, нужно заранее посетить врача и начать прием профилактических антигистаминных препаратов, которые продаются без рецепта, рассказала РИА Новости заведующая КДО аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 Москвы Елена Бобрикова.

"Если вы не попали на прием к аллергологу и у вас не установлен диагноз, можно начать прием безрецептурных антигистаминных препаратов второго поколения за две недели до предполагаемого сезона цветения. И запишитесь на прием к аллергологу-иммунологу. Любое лечение нужно проводить под контролем врача", – пояснила специалист.

Бобрикова отметила, что антигистаминные препараты нужно принимать до конца сезона пыления.

"Если вы почувствовали затрудненное дыхание, хрипы или свист в груди, нужно обязательно обратиться к врачу, это может быть дебютом бронхиальной астмы", – объяснила врач.

В свою очередь, врач – аллерголог-иммунолог КДО центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 Ольга Мухина рассказала, что самостоятельно человеку бывает сложно отличить аллергию от инфекционного процесса.

"Если вы ежегодно понимаете, что в одно и то же время у вас развивается зуд глаз, бежит из носа, вы чихаете, состояние ухудшается, когда вы выходите на улицу, нужно задуматься, что это реакция на пыльцу растений", – рассказала Мухина.

Она пояснила, что при инфекционном процессе эти симптомы сопровождаются ломотой в суставах, слабостью, вялостью, повышением температуры.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рекомендовал воздержаться от употребления яблок и орехов в сезон цветения березы. Врач заявил, что именно эти продукты дают перекрестную реакцию на пыльцу дерева. Он уточнил, что их не стоит есть и в любой другой период.Врач напомнил, что есть специальные приложения, которые отображают распространение пыльцы на карте в режиме онлайн.

