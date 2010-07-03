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01 октября, 18:45

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Врачи рассказали, почему не нужно заниматься самолечением в сезон простуд

"Медицинское диссидентство". Врачи рассказали о главных опасностях самолечения
медицина общество

Вирусологи призвали россиян при первых признаках COVID-19 обращаться к врачу, а не заниматься самолечением. По мнению специалистов, попытки справиться с болезнью без помощи медиков – самая большая ошибка. Рассказываем, почему не стоит прибегать к народной медицине в случае с COVID-19 и другими болезнями.

Без самодеятельности

Фото: depositphotos/Subbotina

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал самолечение главной ошибкой людей, заболевших коронавирусом. Он посоветовал россиянам при появлении первых симптомов сразу вызывать врача.

Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека.
Виктор Зуев
руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи

При появлении первых подозрительных симптомов необходимо вызвать медиков, позвонив по телефону 03 или 112. Основными признаками COVID-19 являются повышение температуры тела и затрудненное дыхание. Также могут наблюдаться чихание, кашель и заложенность носа, головные и мышечные боли, слабость, диарея, тошнота и рвота.

В России за последние сутки зафиксировали 8 945 случаев заражения коронавирусной инфекции. В столице выявили 2 424 новых пациента. Всего в стране зарегистрирован 1 185 231 случай COVID-19.

Чем опасно самолечение?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала Москве 24, что люди часто приходят к самолечению, потому что боятся побочных действий препаратов, указанных в инструкции по применению.

"Они это читают и говорят, что в травах нет побочных действий, хотя это никто не проверяет, а вот в лекарствах – все опасные осложнения. Хотя чем лучше изучено лекарство, тем больше там может быть противопоказаний. Обычно это сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и так далее. Они не связаны в чистом виде с вирусами, а возникают из-за неправильной работы иммунной системы самого человека", – пояснила специалист.

Даже доктор, которого несколько лет учат в университете, не всегда может с первого раза распознать болезнь, а уж провизор тем более. Правильно поставленный диагноз – это самое главное, потому что отличить ОРВИ от коронавируса очень непросто.
Людмила Лапа
врач-терапевт

Лапа отметила, что многие люди пытаются найти полезную информацию в интернете, но, по словам терапевта, ее могут использовать только медицинские специалисты.

"Например, мы всегда говорим, что аллергия первична. И если мы ее не устраним, то начинается вторичная иммунная недостаточность, вирусы являются атакующим звеном на уже больной организм. А все забывают про аллергию и начинают лечить вирусы. Даже часто болеющие дети – это чаще всего аллергики, практически 80–90%. Все лечат диагнозы, а надо лечить пациента", – подчеркнула собеседница Москвы 24.

Врач-терапевт и научный журналист Алексей Водовозов в разговоре с Москвой 24 добавил, что у многих россиян есть предубеждение, что якобы "все врачи выписывают не те препараты".

"Есть люди, которые изначально настроены против всего официального. Даже существует термин "медицинское диссидентство", когда люди любую информацию из официальных источников воспринимают как априори недостоверную, как обман и фальсификацию. Поэтому они с огромным желанием идут к целителям, знахарям и специалистам альтернативной медицины, которые в свою очередь обещают вылечить любую болезнь", – отметил врач.

В официальной медицине существует такое понятие, как информированное согласие, и пациенту врачи должны рассказать все, что с ним происходит, и все, что с ним будет. К сожалению, не все болезни медицина может лечить. Иногда мы говорим, что есть несколько подходов, но не можем гарантировать успеха лечения.
Алексей Водовозов
врач-терапевт и научный журналист

Водовозов пояснил, что некорректное лечение болезни, особенно самолечение, может привести к непоправимым последствиям. Специалист посоветовал не следовать рекомендациям из интернета и соцсетей, так как там много недостоверной информации.

"Если человек ошибся с диагнозом и лекарство не реализует прямой эффект, то все побочные действия он получает по полной программе. То есть на ровном месте зарабатывает совершенно ненужные испытания для своего организма", – подчеркнул врач.

Если заболевание реальное, то зачастую пациент может проморгать такой важный момент, как осложнение. Он продолжает ходить на работу, принимая жаропонижающие, а когда понимает, что все плохо, то тут только госпитализация. Но, как показывает практика, далеко не всегда таких людей получается вытаскивать.
Алексей Водовозов
врач-терапевт и научный журналист

Ранее заведующий кафедрой психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии МГМСУ Владимир Малыгин также предостерег россиян от самолечения неврозов и тревожных расстройств. По его словам, самостоятельное лечение с помощью препаратов, которые продаются без рецепта, может усугубить ситуацию. Специалист добавил, что многие пациенты, к сожалению, обращаются к врачам только через несколько лет от начала заболевания, что утяжеляет состояние.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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