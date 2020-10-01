Оперштаб Москвы сообщил о новых случаях коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В столице подтвердили 2 424 новых случая коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. За сутки госпитализировали 827 человек.

Среди новых выявленных случаев 38,0% – люди от 18 до 45 лет, 31,3% – от 46 до 65 лет, 12,0% – от 66 до 79 лет, 5,1% – старше 80 лет, 13,6% – дети.

Все инфицированные, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Рост новых случаев коронавируса также наблюдается во всем мире. В Берлине показатели сентября находятся на уровне апрельских цифр. В Риме же недавно зафиксировали самый высокий прирост новых случаев коронавируса за все время пандемии.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Кроме того, столичный мэр Сергей Собянин попросил городские организации перевести как можно больше своих сотрудников на удаленную работу. Глава города также напомнил о необходимости строгого соблюдения правил санитарной безопасности.

