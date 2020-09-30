В Москве начался второй этап вакцинации от COVID-19

Фото: ТАСС/пресс-служба Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Второй этап вакцинации от коронавируса в рамках исследования начался в Москве, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она сообщила, что второй компонент прививки получили уже шесть человек. По словам Раковой, всего за 30 сентября планируется вакцинировать около 20 человек.
"Спутник V" является двухкомпонентной вакциной, и вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного в результате первого введения", – отметила Ракова.
Заммэра добавила, что в рамках первого этапа вакцину получили свыше 5,7 тысячи человек. Подавляющее большинство привитых чувствуют себя хорошо, сообщила Ракова.
Отмечается, что получившие вакцину будут наблюдаться у врачей в течение полугода. Также с ними связываются специалисты телемедицинского центра, а доброволец может информировать о своем состоянии через мобильное приложение или телефонную связь.
Для участия в пострегистрационных исследованиях желающие должны быть не младше 18 лет. Противопоказаниями к получению вакцины выступают острые респираторные заболевания, наличие контактов с заболевшими коронавирусом или же беременность. Подать заявку на участие в пострегистрационных исследованиях можно на портале mos.ru.
Ранее стало известно, что информация о получивших вакцину от COVID-19 будет размещаться в едином информационном ресурсе. Это планируют сделать для предотвращения распространения коронавируса. Кроме того, в России запустили дневник самонаблюдения для привитых от COVID-19, куда они будут заносить свои данные о состоянии здоровья.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
Путин решил сделать прививку от COVID-19 перед визитом в Южную Корею
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: