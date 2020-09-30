В Москве начался второй этап вакцинации от COVID-19

Фото: ТАСС/пресс-служба Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

Второй этап вакцинации от коронавируса в рамках исследования начался в Москве, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она сообщила, что второй компонент прививки получили уже шесть человек. По словам Раковой, всего за 30 сентября планируется вакцинировать около 20 человек.

"Спутник V" является двухкомпонентной вакциной, и вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного в результате первого введения", – отметила Ракова.

Заммэра добавила, что в рамках первого этапа вакцину получили свыше 5,7 тысячи человек. Подавляющее большинство привитых чувствуют себя хорошо, сообщила Ракова.

Отмечается, что получившие вакцину будут наблюдаться у врачей в течение полугода. Также с ними связываются специалисты телемедицинского центра, а доброволец может информировать о своем состоянии через мобильное приложение или телефонную связь.

Для участия в пострегистрационных исследованиях желающие должны быть не младше 18 лет. Противопоказаниями к получению вакцины выступают острые респираторные заболевания, наличие контактов с заболевшими коронавирусом или же беременность. Подать заявку на участие в пострегистрационных исследованиях можно на портале mos.ru.

Ранее стало известно, что информация о получивших вакцину от COVID-19 будет размещаться в едином информационном ресурсе. Это планируют сделать для предотвращения распространения коронавируса. Кроме того, в России запустили дневник самонаблюдения для привитых от COVID-19, куда они будут заносить свои данные о состоянии здоровья.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".