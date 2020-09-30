Врачи сочли безопасной беременность после прививки от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врачи заявили, что беременеть после прививки от коронавирусной инфекции не опасно, сообщает РИА Новости.

В то же время уточняется, что планировать зачатие можно только после вакцинации, а не в период между первой и второй прививкой.

"Беременеть можно после вакцинации. Во время вакцинации не надо все-таки планировать зачатие, но если прошла, то пожалуйста", – сказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее сообщалось, что женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", не рекомендуется беременеть.

Сергей Собянин рассказал, что на испытания вакцины от коронавируса в столице записались более 60 тысяч человек. На тот момент прививку получили около 700 человек. По словам Собянина, на свое самочувствие после вакцинации никто не жаловался.

В Москве на базе 11 городских поликлиник идет вакцинация медицинских работников от коронавируса. В ближайшее время власти планируют открыть еще 74 центра гражданской вакцинации.

По словам Собянина, в столице будут постепенно наращивать объемы вакцинации против коронавируса.

