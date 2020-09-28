Дневник самонаблюдения для получивших вакцину от COVID-19 запустили в России

13:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Дневник самонаблюдения для прошедших вакцинацию от коронавируса запустили на едином портале госуслуг и в мобильном приложении портала, сообщили на официальном сайте Минцифры РФ.
Отмечается, что функция была разработана ведомством вместе с Минздравом. В Минцифры сообщили, что для москвичей дневник будет доступен на официальном сайте мэра столицы.
После получения прививки граждане смогут внести отметки о состоянии своего здоровья или о медикаментах в случае их применения для устранения недомоганий. Сообщается, что внесенные данные сразу отправляются в Минздрав. В случае необходимости представители ведомства проводят дополнительные консультации.
Кроме того, в программу включены пуш-уведомления, которые напоминают о необходимости внесения данных о своем здоровье.
Замглавы Минцифры РФ Олег Качанов отметил, что его ведомство с начала пандемии коронавируса работало над различными сервисами.
"Дневник самонаблюдения поможет оперативно передавать в Минздрав России всю необходимую информацию о самочувствии после вакцинирования от COVID-19", – подчеркнул Качанов.
Ранее стало известно, что более 5 тысяч человек прошли вакцинацию от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований. В Минздраве отметили, что среди привитых не наблюдалось нежелательных или побочных реакций.
Сергей Собянин рассказал, что в Москве вакцину от COVID-19 получили более 3 тысяч человек. Он сообщил, что ни у кого не наблюдалось осложнений и что все привитые чувствуют себя хорошо.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
Центры вакцинации медиков от COVID-19 развернуты на базе 11 поликлиник
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