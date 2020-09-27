Более 3 тысяч человек сделали прививку от коронавируса в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал, что прививку от коронавирусной инфекции сделали уже больше трех тысяч человек. Об этом мэр сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Прививку от коронавируса сделали уже более трех тысяч добровольцев. Проблем нет ни у одного. Люди чувствуют себя хорошо. Я сам прошел эту процедуру привития и вы видите – со мной ничего не произошло, хотя прошло уже несколько месяцев", – сказал Собянин.

На прошлой неделе мэр рассказывал, что на испытания вакцины от коронавируса в столице записались более 60 тысяч человек. На тот момент прививку получили около 700 человек. По словам Собянина, на свое самочувствие после вакцинации никто не жаловался.

Ранее глава города сообщил, что в Москве на базе 11 городских поликлиниках идет вакцинация медицинских работников от коронавируса. В ближайшее время власти планируют открыть еще 74 центра гражданской вакцинации.

По словам Собянина, в Москве будут постепенно наращивать объемы вакцинации против коронавируса. Он добавил, что в городе "активно растет выявляемость тех, кто заболел COVID-19". Это, по его словам, связано как с увеличением количества тестов, так и с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. 8 сентября Минздрав России выпустил вакцину в гражданский оборот.

