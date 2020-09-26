Фото: пресс-служба Роспотребнадзора
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" планирует выпустить в гражданский оборот два варианта вакцины от COVID-19. Об этом сообщил его генеральный директор Ринат Максютов в фильме "Опасный вирус. Вакцины" на телеканале "Россия 1".
Он рассказал, что вакцина разрабатывались на основе шести независимых технологических платформ.
"Мы выбрали два наиболее перспективных варианта вакцины, которые мы намерены выпустить в гражданский оборот", – подчеркнул Максютов.
По его словам, антитела к коронавирусной инфекции формируются уже в течение двух недель после первого ввода вакцины. При этом защитный титр антител формируется после второй иммунизации. Интервал между ними – 21 сутки.
Он также отметил, что повторную прививку от коронавируса вакциной, разработанной "Вектором", потребуется делать не чаще одного раза в три года.
В свою очередь директор центра имени Гамалеи, академик Александр Гинцбург заявил, что сейчас трудно ответить на вопрос о длительности срока действия вакцины.
Минздрав России зарегистрировал вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
Пробные партии вакцины "Спутник V" уже доставили всем регионам России. Все препараты имеют цифровую маркировку.
Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона" создана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". В Роспотребнадзоре рассказали, что пострегистрационные испытания вакцины начнутся ориентировочно в конце октября.
"Москва сегодня": в столице откроется еще 74 центра вакцинации от коронавируса
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