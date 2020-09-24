Роспотребнадзор объяснил разницу между вакцинами от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вакцины от коронавируса, над которыми работают ученые во всем мире, разрабатываются на пяти разных технологических платформах, сообщает РИА Новости.
Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, у каждой из них есть достоинства и недостатки. Существуют субъединичные препараты, препараты на основе вирусоподобных частиц, РНК- и ДНК-вакцины, векторные, а также живые ослабленные и инактивированные.
В ведомстве пояснили, что большая часть из них субъединичные. Они обладают "технологической безопасностью", поскольку ни на одной стадии их производства не используется живой вирус, а сам препарат содержит только вирусные белки. В то же время, чтобы сформировать полноценный иммунитет, такие вакцины надо вводить несколько раз.
Вакцины на основе вирусоподобных частиц также состоят только из вирусных белков, благодаря чему безопасны. Однако их производство для массовой вакцинации технологически сложно и требует больших финансовых затрат.
Производство ДНК- и РНК-вакцины считается одним из самых простых, но технологии доставки генетического материала внутрь клетки организма разработаны не очень хорошо. В связи с этим на сегодняшний день ни один препарат на основе нуклеиновых кислот не применяется в клинической практике.
Сегодня много разработок прототипов вакцин основано на применении вирусных векторов реплицирующихся (способных размножаться) и нереплицирующихся (не способных размножаться). Технология их производства идентична. В геном вирусного вектора встраивается ген, кодирующий целевой белок другого вируса.
Однако применить такие вакцины не получится, если у человека есть антитела к вирусному вектору. В этом случае полноценный иммунный ответ может не сформироваться.
Живые ослабленные и инактивированные вакцины считаются классическими технологическими платформами и применяются дольше других. В инактивированном препарате содержатся нежизнеспособные вирусы, поэтому для формирования длительного иммунного ответа часто требуются повторные введения.
Живые ослабленные вакцины достаточно вводить один раз, но есть вероятность, что ослабленный вирус может вернуться к изначальному типу и вызвать заболевание при вакцинации.
В России зарегистрировали две вакцины от коронавируса – "Спутник V" и "Вектор". Специалисты центра "Вектор" планируют привлечь к испытаниям вакцины добровольцев старше 60 лет. Помимо исследований с применением препарата, запланированы тесты с плацебо.
Первая в мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Препарат получил название "Спутник V".
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