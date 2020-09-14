Первую партию вакцины от COVID-19 центра "Вектор" выпустят в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первую партию вакцины от коронавируса COVID-19 центра "Вектор" выпустят на расширенные клинические исследования в ноябре. Об этом заявил один из ученых учреждения, как передает ТАСС.

"После регистрации препарата первые серии препаратов для расширенных клинических исследований будут выпущены уже в ноябре", – рассказал ведущий научный сотрудник центра "Вектор" Ильназ Иматдинов.

По словам специалиста, в испытаниях на данный момент участвуют 100 человек. Только шестеро из них пожаловались на боль в месте введения препарата. Неприятные ощущения пропали сами собой спустя "пару дней", как заявил Иматдинов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на XII Ежегодном всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням, заявила, что клинические испытания препарата от центра "Вектор" завершатся 30 сентября. По словам эксперта, эта вакцина основана на пептидных антигенах.

По словам зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой, вторую российскую вакцину от коронавируса планируют зарегистрировать в конце сентября – начале октября.

Первая в мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Препарат получил название "Спутник V". На данный момент в Москве идет третий, пострегистрационный этап клинических исследований препарата.

