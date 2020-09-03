Москва и Минск в течение месяца могут договориться по вакцине от коронавируса – Мурашко

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Москва и Минск в течение месяца могут прийти к соглашению по использованию российской вакцины от коронавируса в Белоруссии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Надеюсь, что в ближайшие три-четыре недели мы придем к финальному соглашению", – цитирует ТАСС.

11 августа была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение.

Вакцина будет доставлена в московские клиники до 3 сентября. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пострегистрационные испытания начнутся 4–5 сентября.