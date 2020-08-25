Вакцина от коронавируса будет доставлена в столичные клиники до 3 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
До 3 сентября в московские клиники будет доставлена вакцина от коронавируса. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пострегистрационные испытания начнутся 4–5 сентября. Он также отметил, что для испытаний готовы 30 тысяч доз вакцины, а также 10 тысяч доз плацебо.
Производством планируют заниматься компании "Биннофарм", "Р-фарм" и "Генериум".
Ранее Минздрав России выдал разрешение на пострегистрационное клиническое исследование вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Производство вакцины "Спутник V" стартовало 15 августа. Со следующей недели массово начнут прививать медработников.
Вакцину от COVID-19 доставят в медучреждения Москвы 3 сентября
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