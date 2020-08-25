Центр Гамалеи готов к третьему этапу испытаний вакцины от COVID-19

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Минздрав получил от центра имени Гамалеи документы для получения разрешения на проведение третьего (пострегистрационного) этапа исследований вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, сейчас идет наработка промышленных серий и контроль качества. На следующей же неделе начнется набор добровольцев для проведения пострегистрационных испытаний вакцины.

"Я думаю, что на следующей неделе уже непосредственно начнется набор пациентов, параллельно пойдет с применением в клинической практике", – цитирует министра ТАСС.

Вакцина под названием "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ. Ее разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ее производство стартовало 15 августа.

Массовая вакцинация начнется со следующей недели, но пока только для медработников. Она будет проходить совместно с пострегистрационными исследованиями препарата.