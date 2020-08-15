Минздрав сообщил о начале производства вакцины от коронавируса в России

Фото: Агентство "Москва"

Производство вакцины от COVID-19 стартовало в России, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

"Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России", – говорится в сообщении.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Его глава Александр Гинцбург заявил, что необходимое для россиян количество планируют произвести за год. Он уточнял, что вакцинация может начаться в декабре – январе.

Гинцбург добавил, что первыми прививку получат медицинские работники и учителя. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассчитывает, что их вакцинация стартует в конце августа или сентябре.

Руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко обращал внимание, что она будет бесплатной. По его словам, производство разработки будет ориентировано прежде всего на внутренний рынок. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия поддерживает тесный контакт со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросам вакцины.

Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат вакцину, будут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, подчеркнул Мурашко.

За последние сутки в России подтвержден еще 5 061 случай коронавирусной инфекции COVID-19, из этого числа 1 351 – без клинических проявлений. Общее количество случаев в стране – 917 884, что на 0,6% больше показателя днем ранее.