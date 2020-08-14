Фото: ТАСС/РФПИ и Центр имени Гамалеи

Массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции может начаться в декабре – январе. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает "Интерфакс".

"Более массовая вакцинация по существующим планам масштабирования препарата внутри страны начнется с декабря – января", – сообщил Гинцбург. По его словам, уже в августе приступят к вакцинации людей, находящихся в группе риска. При этом директор обращает внимание, что внутри России сейчас выпустили ограниченное количество препарата.

"Для внешнего рынка руководством проводится другая политика, которая не повлияет на внутренний рынок", – уточнил он. В результате другие страны, которые начнут производить вакцину, не повлияют на внутреннее потребление и распространение вакцины, подчеркнул директор.

Ранее разработку средств борьбы с COVID-19 оценили в 100 миллиардов долларов. 11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В России выявлено 907 758 случаев COVID-19, вылечились 716 396 человек, скончались 15 384.

Ранее Минздрав назвал срок сохранения иммунитета к коронавирусу после введения вакцины. Препарат прошел все необходимые испытания безопасности и эффективности на нескольких видах животных – грызунах и приматах, а позже вакцина была испытана на двух группах добровольцев – по 38 человек в каждой.