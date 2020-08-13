Разработку средств борьбы с COVID-19 оценили в 100 млрд долларов

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Разработка средств борьбы с коронавирусом COVID-19 потребует инвестиций в размере не менее 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

"По нашим оценкам, миру потребуется израсходовать по меньшей мере 100 миллиардов долларов на новые инструменты, особенно на вакцины, которые разрабатываются", – заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Россия поддерживает тесный контакт со Всемирной организацией здравоохранения по вопросам вакцины. Она отметила, что обсуждаются вопросы разработки и применения препарата.

Накануне также стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бразильский штат Парана договорились о сотрудничестве по продвижению вакцины от коронавируса "Спутник V". Соглашение сторон предусматривает распространение препарата в странах Латинской Америки.

